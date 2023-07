One Piece | il trailer ufficiale del remake live action

(Di domenica 23 luglio 2023) La serie Netflix Oneuscirà sulla piattaforma streaming il 31 agosto 2023. One: il manga Ilè tratto dal manga che tutti ricordiamo e che ha fatto innamorare tanti di noi per anni, ricordiamo infatti, che l’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001. Il manga ha avuto diversi cambiamenti riguardo al titolo, difatti inizialmente fu attribuita la denominazione ‘All’arrembaggio‘ per passare poi successivamente a quella che abbiamo oggi ‘One’. Diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone e nel 2022 con oltre 500 milioni di copie è stato il manga più acquistato in tutto il mondo. One: La serie netflix La serie è l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichiro Oda. Nel 2021 sono stati ...

Ad accompagnare il nuovo trailer di, l'attesa serie live - action Netflix in arrivo ad agosto, è stata pubblicata anche una nuova lettera del Maestro Eiichiro Oda , nella quale il creatore del fenomeno globale condivide i ...

Su Instagram Eiichiro Oda ha rivelato di aver costretto Netflix a rigirare alcune scene della serie di One Piece che non gli erano piaciute ...L'episodio 1069 dell'anime di ONE PIECE prosegue la lotta di Rufy. Il Gear 4th Snakeman viene sconfitto a Onigashima!