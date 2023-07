One Piece | il trailer ufficiale del remake live action

(Di domenica 23 luglio 2023) La serie Netflix Oneuscirà sulla piattaforma streaming il 31 agosto 2023. One: il manga Ilè tratto dal manga che tutti ricordiamo e che ha fatto innamorare tanti di noi per anni, ricordiamo infatti, che l’edizione italiana è andata in onda su Italia 1 dal 5 novembre 2001. Il manga ha avuto diversi cambiamenti riguardo al titolo, difatti inizialmente fu attribuita la denominazione ‘All’arrembaggio‘ per passare poi successivamente a quella che abbiamo oggi ‘One’. Diversi volumi del manga hanno raggiunto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone e nel 2022 con oltre 500 milioni di copie è stato il manga più acquistato in tutto il mondo. One: La serie netflix La serie è l’adattamento televisivo dell’omonimo manga di Eiichiro Oda. Nel 2021 sono stati ...

la serie live - action sarà disponibile su Netflix dal 31 agosto 2023 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. L'immaginario iperbolico di One Piece non è facile da tradurre in una serie con attori reali, ma questo non ha fermato Netflix dal realizzare l'adattamento live - action di uno dei manga più apprezzati di tutti tempi.

Qualche giorno fa Netflix ha svelato al mondo il secondo trailer del live-action di One Piece, in arrivo il prossimo 31 agosto sulla piattaforma streaming. La serie sarà composta da 8 episodi ed è una ...One Piece è tornato con un nuovo volume e Oda ha rivelato i Frutti del Diavolo per ogni membro della ciurna di Rufy.