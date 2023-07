Onana sui giorni passati | «Ero sempre in contatto con i compagni»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023) L’Inter ha ceduto ufficialmente la scorsa settimana André. Il portiere ha rivelato un segreto in un’intervista rilasciata nelle ultime ore. CAMBI –ha cambiato squadra, il Manchester United lo ha acquistato dall’Inter per 52.5 milioni di euro più 5 di bonus. Il portiere ha rivelato al Manchester Evening News: «Ho parlato con molti giocatori e mi hanno già consigliato quanto sia difficile giocare qui in Premier League, quanto sia bello anche essere qui perché la Premier League è speciale. Non è facile per tutti giocare in questa competizione. Giocare con i vecchiaiuta? Certo, perché anche prima di venire qui eroincon loro e mi hanno dato consigli su come sta andando il club, come giocano, come sta succedendo tutto quindi per me mi hanno aiutato molto e sono molto ...