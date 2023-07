(Di domenica 23 luglio 2023) Dopo le2026 di Milano-Cortina che sono avvolte da un alone di mistero visto lo stato dei lavori, è già tempo di pensare ai Giochi. Laquesta settimana ha annunciato di voler fare parte della corsa dopo leture di Svezia e Canada, con la Provenza e le Alpi della Costa Azzurra da una parte e il dipartimento dell’Auvergne/Rhone Alpes dall’altra. Al CIO è stata avanzata una proposta simile a quella svedese: utilizzare le infrastrutture già presenti e abbassare i costi anche relativamente ai problemi ambientali che stanno coinvolgendo il pianeta. Le reazioni contrastanti da parte del pianeta invernale insono arrivate subito dopo questo annuncio. Thierry Dusserre, allenatore di biathlon, ha parlato di “una buona notizia come idea ...

Allo stato attuale dei fatti, l'unica certezza è che San Siro ospiterà la cerimonia d'apertura delleMilano - Cortina 2026. Sussiste anche l'ipotesi che ospiti la finale di ...Coltivare e promuovere la cultura olimpica. Non solo in vista delle prossimedi Milano - Cortina del 2026, ma anche per divulgare quei valori che la competizione ...prossimi giochi, ......è svolto giovedì 20 luglio il sopralluogo obbligatorio previsto dal bando per le ditte che intendono partecipare all'appalto per la costruzione del nuovo "sliding center" per le...

Olimpiadi invernali 2030, la Francia si candida ufficialmente OA Sport

Stretto un accordo tra le regioni Provence-Alpes Côte d'Azur e Auvergne-Rhône-Alpes per Olimpiadi congiunte nel 2030 ...Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proseguono la loro navigazione su acque agitate. In una situazione sempre più complessa sembra andare per le vie del tramonto la ristrutturazione del Pala ...