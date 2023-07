Okafor | 'Non vedo l'ora di giocare con Leao Ecco in che ruoli posso giostrare'

Sei i giocatori già acquistati, tutti a titolo definitivo (dettaglio dasottovalutare), ovvero Sportiello, Romero, Loftus - Cheek, Pulisic, Reijnders e, con Chukweze che sembra ad un passo ...La speranza è che i prossimi obiettivi di mercato dei biancocelestiscelgano altri lidi come successo per, Loftus - Cheek e Reijnders andati al Milan.vedo l'ora di iniziare'.ha poi parlato di Leao: 'Rafa lo conosco fuori dal campo: dopo le partite di Champions abbiamo iniziato a scriverci. Mi parla del Milan come di un grande club, in ...

ESCLUSIVA MN - Sciarini: "Okafor non sentirà la pressione di San Siro. Operazione da 7" Milan News

Blog Calciomercato.com: In questo torrido mese di Luglio, la nuova coppia del mercato milanista, composta da Furlani e Moncada, è stata molto attiva nella voce delle entrate.Dichiarazioni importanti di Lotito sul mercato della Lazio; il patron biancoceleste ha parlato di Bonucci e Cuadrado ...