Oggi in tv Mondiali scherma Milano 2023 | orari e diretta streaming preliminari fioretto femminile e spada maschile

Leggi su sportface

(Di domenica 23 luglio 2023) Tutto pronto per la seconda giornata deididi, in corso di svolgimento da sabato 22 a domenica 30 luglio: il programma di giornata con idi. Prosegue lo spettacolo della rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi di Parigi 2024. Nella prima giornata obiettivo tabellone principale centrato sia per Federica Isola che per Riccardo Nuccio ed ora tocca ad altri due azzurri provare ad inserirsi tra i migliori. La seconda giornata è dedicata alle fasidie ...