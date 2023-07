Occhi in casa Bologna | occasione ed il Napoli affonda

(Di domenica 23 luglio 2023) Ilcontinua a sondare il mercato, alla ricerca di rinforzi per Garcia. Nel mirino è finito un top di proprietà delResta vigile sul mercato il. I Campioni d’Italia, dopo aver salutato Kim Min-jae al Bayern Monaco, sono al lavoro per regalare a Rudi Garcia un nuovo difensore centrale di livello: la scelta è ricaduta su Max Kilman ma i 40 milioni richiesti dal Wolverhampton hanno fatto finire in stand-by l’operazione. In cantiere, poi, ci sono almeno un paio di colpi a centrocampo vista la partenza di Tanguy Ndombele e quella sempre più probabile di Diego Demme. Il francese, andato a corrente alternata nella scorsa stagione e non riscattato dagli azzurri, è rientrato al Tottenham in attesa di essere smistato altrove. L’ex Lipsia, dal canto suo, è scivolato indietro nelle gerarchie in seguito all’esplosione di ...

Il West Ham torna a mettere gli occhi su Origi del Milan, che secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, è ormai ai margini in Milan.

Ascoli, occhi in casa Reggina: piace Liotti Tutto B

L'Ascoli guarda in casa Reggina per rinforzare la fascia sinistra. Come riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza marchigiana ha.Gabbia, il difensore del Milan è in uscita, in occasione del calciomercato Moncada guarda in casa del Valencia ...