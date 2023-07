Nuova ondata di caldo | tre giorni di fuoco | le regioni con 43-45 gradi a partire da domani

L'di calore africana " sottolinea la Coldiretti " è la punta dell'iceberg delle anomalie di ... afferma Coldiretti nel sottolineare che i cambiamenti climatici impongono unasfida per le ...Eventi atmosferici sempre più estremi - Gli eventi atmosferici, affermano gli esperti, sono sempre più estremi. Basti pensare a quanto sta accadendo in questi giorni. Nel Cremonese, dove dieci Comuni ...Rialzo sui costo del grano: la risposta internazionale Ma come intendono rispondere gli Stati a questafase di incertezza alimentare In previsione di questadi rialzi Stati Uniti ...

Nuova ondata di maltempo in Veneto, in tilt centralini dei soccorsi - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Insomma, nonostante sarà una Domenica adatta ad una bella gita fuori porta, alcuni disagi saranno innescati da un contesto climatico a tratti assai pesante, classico dell'anticiclone africano che a ...Da una parte maltempo con grandine e temporali, dall'altro la terza ondata di caldo dell'estate con temperature che raggiungeranno picchi di 48 gradi: la fine del mese di ...