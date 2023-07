Nuoto | Sara Franceschi squalificata nei 200 misti | “Non capisco cosa ho fatto”

(Di domenica 23 luglio 2023) Arriva una dolorosa squalifica pernella semifinale dei 200ai Mondiali 2023 di. Nella piscina del Marine Messe Hall A di Fukuoka (Giappone), l’azzurra classe 1999 aveva terminato la prima semifinale al quinto posto, ma poi la giuria ha decretato non valida sia la sua prova che quelle della statunitense Kaylee Mckeown e la britannica Katie Shanahan. “Sinceramente non so persono stata– ha affermatodavanti ai microfoni di Rai 2 -. Mi sembrava di avertutto corretto. Poi vedrò poi con il mio allenatoreè successo”.era risalita bene dopo una prima parte di gara nelle retrovie. Dopo un’ottima terza frazione, quella a rana, l’italiana si è ...

