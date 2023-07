Nuoto | risultati batterie Mondiali 23 7 | bene Razzetti e la 4×100 sl | partenza lenta per Martinenghi e Ceccon

(Di domenica 23 luglio 2023) Hanno preso il via nella nottata italiana ledella prima giornata deidelin corsia a Fukuoka (Giappone). Nella Marine Messe Hall A si è dovuto spingere fin dall’inizio per via di un livello in acqua particolarmente alto in questa 20ª edizione della rassegna iridata natatoria. Una competizione da valutare nell’ottica del percorso che porterà alle Olimpiadi di Parigi 2024, prova di verifica sullo stato di salute delle singole compagini. Nei 200 misti donne buoni i segnali mostrati da Sara Franceschi. L’azzurra, primatista italiana con il crono di 2:09.30 nel corso del Trofeo Settecolli di quest’anno, ha stampato un tempo da 2:10.68 e ha avuto accesso alle semifinali con l’ottavo crono dell’overall. Graduatoria comandata dall’americana Kate Douglass (2:09.17) a precedere l’australiana Kaylee McKeown (2:09.50) e la ...

L'investimento sul futuro rende anche nel presente, per ie per la popolarità che Santoro e Pellacani hanno sul web: "Il video più condiviso risale all'anno scorso, dopo l'argento a ...Risultato storico per ilartistico dell'AzzurraPrato. La società pratese ha raggiunto il settimo posto nella classifica società del Campionato Italiano Ragazze grazie airaggiunti dalle proprie nuotatrici. Per il solo Margherita ...Sono raggianti Chiara Pellacani e Matteo Santoro dopo il bronzo vinto ai Mondiali didi ... Idelle tuffatrici azzurre Pellacani ha chiuso con un ottimo quinto posto la finale dai 3 ...

Mondiali di Nuoto 2023: Analisi E Risultati Live Batterie Day1 SwimSwam

Il nuotatore azzurro, entrato tra i talent di Parmacotto, tenta il bis iridato nei 100 dorso dopo l’impresa dello scorso anno: «Gli occhialini e il costumone di quella gara li ho incorniciati». Dalle ...Ceccon vinse nei 100 dorso un anno fa ai Mondiali di Budapest: «Ma fosse per me non li farei e proverei il record del mondo nei 100 o nei 50 farfalla. In Giappone però devo difendere il titolo. Gli al ...