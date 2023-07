Nuoto | Nicolò Martinenghi | “Un po’ di fatica nel finale | ho gestito la gara come volevo”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)è indei 100 rana ai Mondiali di Fukuoka, ma senza far sognare. Nella seminella serata giapponese il campione iridato in carica si deve accontentare del settimo tempo assoluto in 59.21. Non un crono che fa sognare. Anche perché le sensazioni dall’esterno, soprattutto nei primi 50 metri, erano promettenti. Non i tempi invece, con la virata in 27.59 venendo poi superato nelle ultime bracciate da Arno Kamminga e Josh Matheny. “Ho iniziato a spingere nei primi 50 metri per vedere quanto ne avevo – ha affermatoai microfoni della Rai – nelho fatto un po’ di. Nelle ultime bracciate potevo sicuramente fare un po’ meglio. La gestione dellaera quella che“. Con una prova ...