Nuoto | Mondiali | Italia argento nella 4x100 sl maschile

(Di domenica 23 luglio 2023) Fukuoka, 23 lug. (Adnkronos) - L'vince la medaglia d'staffettastile libero, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, aididi Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81.

Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite che era di 4'03"84 Un super Leon Marchand vince la medaglia d'oro nei 400 misti aididi Fukuoka 2023 e batte il record del mondo che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael Phelps. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente ...Il primo oro in corsia deidi Fukuoka, in Giappone, è australiano e lo vince un ragazzo del 2003, Samuel Short, l'... dopo Rio cercavo qualcosa di forte' Leggi i commenti: tutte le ...Ilin corsia debutta a Fukuoka in occasione del Mondiale 2023 , in svolgimento in Giappone. Primo giorno di vasca al Marine Messe Hall , dove il legame tra questa edizione iridata e l'Olimpiade ...

Mondiali nuoto 2023 Fukuoka 23 luglio diretta live: Ceccon e Martinenghi in finale. Poggio, peccato. Titmus da record Virgilio Sport

La staffetta dell'Italia ha conquistato l'argento nella 4x100 ai mondiali di nuoto a Fukuoka., dietro all'Australia. Con il tempo di 3'10''49, Alessandro Miressi, Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri e ...Fukuoka, 23 lug. (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Gli a ...