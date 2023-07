Nuoto | Mondiali 2023 | seconda giornata Ceccon contro tutti nei “suoi” 100 dorso e nei 50 farfalla Quadarella vuole la finale dei 1500

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023)e l’Italia cala un’altra bella lista di assi in vasca a partire dalle batterie del mattino che prendono il via come sempre alle 3.30. Si parte con una gara stellare, i 100donne che vedono al via la campionessa europea in carica Margherita Panziera che, reduce da una stagione piena di problemi fisici, utilizzerà questa gara per riprendere contatto con le competizioni, visto che non gareggia da aprile a Riccione. Per l’oro sembra battaglia ristretta a due anche se la rosa delle protagoniste è ampia. Da una parte l’australiana Kaylee McKeown che quest’anno ha fatto segnare 57”509 ai Trials e dall’altra la statunitense Regan Smith, 57”71 in stagione. Si viaggia a ritmi di record del mondo. Come terza incomoda ci potrebbe essere una canadese, o Kylie Masse che abbiamo visto al Sette Colli di Roma o Ingrid Wilm. Primi ...