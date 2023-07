Nuoto | Martinenghi in finale a fatica nei 100 rana | beffato Poggio Qin prenota l’oro

(Di domenica 23 luglio 2023) Sofferenza e delusione al termine delle semifinali dei 100uomini della prima giornata dei Mondiali 2023 diin corsia di Fukuoka (Giappone) in casa Italia. Nicolò, oro l’anno scorso su questa distanza, è parso anni luce distante dai livelli che lo avevano portato a toccare per primo alla Duna Arena di Budapest (Ungheria). Tete, dopo aver spinto bene nella prima vasca, è mancato completamente nei secondi 50 metri (31.62) e il crono non è stato sicuramente all’altezza delle aspettative. Il 59.21 del lombardo, comunque, è stato sufficiente per entrare in(settimo crono), ma da capire se ci possano essere reali ambizioni da medaglia per lui nella sfida di domani. Un penultimo atto in cui il cinese Qin Haiyang hato, visto il sensazionale 57.82 ...

Mondiali di nuoto 2023 in diretta live: le gare di oggi 23 luglio, primo giorno di vasca a Fukouka e prime medaglie. In programma dalle 13 semifinali e finali ...Anche la staffetta 4x100 stile libero campione d'Europa, vice campione olimpica e bronzo mondiale in carica si giocherà il podio sulla spinta del terzo tempo ottenuto da Alessandro Miressi, Leonardo ...