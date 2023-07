Nuoto | Martinenghi allontana la pressione | “Il cinese è favorito | io il Mondiale l’ho già vinto”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Un buon quarto posto per Nicolònella prima prova dei 100 rana ai Mondiali didi Fukuoka. Il campione del mondo in carica della specialità rimane sopra il muro dei 59 secondi, chiudendo in 59.04, con l’ambizione di migliorarsi nel pomeriggio. “Nulla di quanto non mi aspettassi – affermaai microfoni Rai – alla fine siamo tranquillamente in semifinale. Mi aspettavo una gara sui 59 secondi e l’abbiamo tranquillamente portata a casa“. Per quanto riguarda gli avversari, due i nomi da tenere d’occhio: “Faccio i complimenti a Matzerath, Haiyang Qin non è andato per niente male, è lui l’uomo da battere. Mi ricorda molto la situazione dello scorso anno. Poggio come avversario in casa? Sapevo che ci poteva essere una sfida interna, è una competizione genuina. Bello essere in semifinale insieme“. Nonostante il ...