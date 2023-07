Nuoto | la 4×100 sl non tradisce mai | argento ai Mondiali per Miressi | Frigo | Zazzeri e Ceccon!

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Arriva la prima medaglia dell’Italia aididi Fukuoka. Ladi Alessandro, Manuel, Lorenzoe Thomas Ceccon chiude al secondo posto nella staffetta, alle spalle di una fenomenale Australia, trascinata nel finale da Kyle Chalmers che chiude i conti in 3.10.16, 33 centesimi meglio degli azzurri. Una vittoria sfumata nel finale, ma per la prima volta una staffetta azzurra si conferma sul podio iridato: fu bronzo a Budapest, si fa meglio in Giappone con l’. La partenza è appannaggio degli Stati Uniti con Ryan Held, ma nelle ultime bracciate esce fuori tutta la rapidità di, che è il primo a toccare il bordo in 47.54 compiendo il sorpasso attorno ai 90 metri. Tocca a, che rimane ...