Nuoto | la 4×100 sl è una certezza e da dietro arrivano giovani interessanti Ma che regalo della Gran Bretagna

(Di domenica 23 luglio 2023) L’argento a Tokyo 2021, il bronzo a Budapest 2022, l’oro a Roma 2022 e ora il bronzo di Fukuoka 2023. Se dicistile libero uomini dici anche medaglie, pesanti, che spesso lanciano le spedizioni azzurre nei vari eventi internazionali, vista la collocazione al primo giornostaffetta degli uomini jet. Mai come oggi la staffetta veloce azzurra arrivava al buio alla finale e mai come oggi ha dato l’impressione di essere una squadra unita, capace proprio con la coesione di superare anche i momenti più difficili. Le premesse erano chiare: la stella dei 100 stile a caccia di un tempo convincente inseguito per tutta la stagione ma ancora non trovato, il secondo uomo più veloce con alle spalle una preparazione incompleta a causa di un problema fisico che lo ha fermato per quattro mesi, il terzo che i 100 stile li ha affrontati pochissime volte in ...