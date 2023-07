Nuoto | il nuovo Phelps è francese? Leon Marchand signore dei misti Ed è da oro anche nei 200 rana…

(Di domenica 23 luglio 2023) La Francia ha trovato il suo Michael? La risposta è affermativa. Sotto gli occhi del Kid di Baltimora, presente a Fukuoka (Giappone) nelle vesti di commentatore tecnico per la tv americana nei Mondiali 2023 diin corsia, il transalpino, allenato da Bob Bowman (ex tecnico del fuoriclasse americano), ha dato conferma delle sue strabilianti qualità. Era l’uomo più atteso nei 400, vantando l’oro mondiale dell’anno scorso., con un incedere in vasca pazzesco, ha concesso il bis e frantumato il primato del mondo di: 4:02.50 del transalpino rispetto al 4:03.84 dell’americano, stabilito alle Olimpiadi di Pechino 2008. Il, partito fortissimo, ha fatto una differenza impressionante soprattutto nella frazione a rana, accumulando un margine di vantaggio ...

L'australiana Ariarne Titmus vince la medaglia d'oro nei 400 stile libero donne ai Mondiali di nuoto a Fukuka, stabilendo il nuovo record del mondo con il tempo di 3'55''38. La medaglia d'argento è stata conquistata dalla campionessa statunitense Katie Ledecky, mentre il bronzo è andato alla neozelandese Erika Fairweather.

L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4×100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, ai Mondiali di nuoto di Fukuoka.