Nuoto | Ceccon lancia la sfida | “Nei 50 farfalla pago in partenza | ma i miei secondi 25 non li ha nessuno”

(Di domenica 23 luglio 2023) Missione compiuta per Thomasnei 50 metriai Mondiali 2023 di. A Fukuoka, in Giappone, l’italiano classe 2001 chiude al 2° posto nella seconda semifinale con il tempo di 22.92 (3° crono assoluto) e strappa il pass per l’ultimo atto. Domani alle ore 13:46 l’azzurro potrà dunque andare a caccia di medaglia. “Oggi sono entrato in modalità gara. Sono tornato – ha affermatodopo la sua prova davanti ai microfoni di Rai 2 -. Ho fatto 47 metri di gara, quindi diciamo che va bene. 22”7 potevo farlo, con un’altra bracciata nel finale sarebbe stata una gara perfetta”. Il nativo di Thiene ha poi aggiunto: “Forse faccio un po’ fatica inrispetto agli altri, però ho un secondo 25 che non haa parer mio e quindi punterò su quello. Sono contento di ...

