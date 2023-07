Nuoto | Alberto Razzetti in finale nei 400 misti ai Mondiali | “Buona frazione a rana | il tempo è buono”

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Buon quartopernei 400deidi Fukuoka. L’atleta ligure, campione europeo della specialità, ha chiuso al quarto posto assoluto il ciclo di batterie e sarà nuovamente in gara nel primo pomeriggio italiano per giocarsi una medaglia. “Conoscevo i partenti – afferma il Razzo ai microfoni della Rai – ho fatto bene soprattutto nella, alla fine il mio è un buonper essere mattina“. Parole di soddisfazione dunque per, che rimane fiducioso per la gara che varrà le medaglie. Ad aiutarlo è stato, tra le altre cose, avere un buonissimo punto di riferimento di fianco: “Sono riuscito a rimanere sempre a contatto con i migliori, avevo il contatto visivo abbastanza vicino con Seto e ...