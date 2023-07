Norris | che smacco a Verstappen in Ungheria | con lo champagne distrugge tutto

...ha scatenato le risate del pubblico, durante la premiazione del Gran Premio d'Ungheria di Formula 1 . Mentre Max Verstappen festeggiava sul podio l'ennesima vittoria della stagione , Lando,...GARA SECONDO COPIONE Verstappen subito al comando seguito da, Piastri e Hamilton. Primi 30 giri senza sussulti, solo un grandissimo sorpasso di Sergio Perezpassa all'interno Russel ...... non funziona il martelletto per far entrare la posteriore sinistra), rientrando 10°, e Piastri (5°),però perde la posizione su(4°), davanti con l'undercut. Rimonta Pérez: super sorpasso ...

Norris, che disastro... Stappa il bottiglione sul podio e spacca il trofeo di Verstappen! La Gazzetta dello Sport

B UDAPEST - Verstappen doveva essere e Verstappen è stato. E’ bastata una curva, la prima, per sbrigare la pratica Hamilton, che in qualifica aveva beffato per tre millesimi l’olandese. Poi la gara ha ...Danilo Lunetta | A seguire la cronaca della gara del GP Ungheria 2023, dodicesima prova del mondiale di F1, vinto da Max Verstappen su Lando Norris e Sergio ...