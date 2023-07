“Non mi nascondo più” Belen Rodriguez | clamoroso dopo l’addio a Stefano De Martino | la verità in piazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 23 luglio 2023), adesso parla lei. La showgirl e conduttrice argentina ha deciso di rompere il silenzio in merito al momento di crisi che sta vivendo conDe, marito e padre del figlio Santiago. Per la coppia andare incontro a un momento di crisi non sembra essere una novità. I due convolano a nozze del settembre del 2013 per poi vivere il primo allontanamento nel 2015. Non per questo i due non hanno poi deciso di riprovarci. Ed ecco arrivare il 2019 con una tregua che poi a distanza di poco più di un anno finisce. Nel 2021darà alla luce insieme ad Antonino Spinalbese la piccola Luna Marì per poi tornare tra le braccia del marito nel 2022.rompe il silenzio sulla rottura conDe ...