Non c' è sarà il caldo! | Landini delira | Salvini lo umilia con 5 parole

(Di domenica 23 luglio 2023) Incredibile ma vero: Maurizio, il chiassosissimo leader della Cgil, ha già annunciato mezzo stampa uno "sciopero generale", in calendario per il prossimo ottobre. "in autunno - ha tuonato mister Cgil -.necessario farlo contro la legge di bilancio. Faremo una consultazione straordinaria tra i lavoratori a settembre e non solo per chiedere se mobilitarsi, ma anche per capire come vogliamo farlo e come convincere le persone a venire con noi a Roma", ha fatto sapere. Bene, il punto è che la legge di Bilancio per ovvie ragioni ancora non c'è. Ci sono ipotesi, indiscrezioni, possibilità che si stagliano sullo sfondo. Ma la manovra, come è ovvio a metà luglio, ancora non esiste. Eppure lui sciopera. Anzi sciopero generale. Piuttosto surreale. Una circostanza che la dice lunga su quanto la protesta ...