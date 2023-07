2 Con un lungo post su Instagram , l'ex mezzapunta di Parma, Manchester United, Villarreal, Fiorentina, Genoa, Levante, Celta Vigo,e SPAL Giuseppe Rossi ha annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato : 'Oggi annuncio il mio ritiro da questo bellissimo gioco. È stato un viaggio indimenticabile! Dal correre in ...... per i quali sono scaduti i relativi prestiti, e Sandro Tonali passato alper 80 milioni ... Tijjani Reijndersal Milan Prima di concentrarsi sui nomi per l'attacco del Milan, diamo ......del figlio d'arte si sta concentrando sull'Inghilterra e aspetta di capire chi trae ... presenteranno una propostada 70 - 80 milioni il futuro del serbo sarà al Psg (per Chiesa ne ...

Newcastle, UFFICIALE: arriva Barnes dal Leicester City

Il Newcastle ha annunciato ufficialmente l'acquisto di Harvey Barnes. L'ala sinistra arriva dal Leicester City e firma un contratto quinquennale con i Magpies. We are delighted to announce the signing ...Si ritira dal calcio giocato uno dei più grandi rimpianti azzurri dal 2000 ad oggi, Giuseppe Rossi. Il ragazzo nato in New Jersey dice stop a 36 anni dopo tantissimi infortuni che ne hanno minato la c ...