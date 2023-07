Neuer avvisa l’Inter per Sommer | «Sulla buona strada! Sostituti…»

Leggi su inter-news

(Di domenica 23 luglio 2023) Manuelè il terzo incomodo in casa Inter in merito all’affare. Il Bayern Monaco fa muro a causa del suo infortunio. Il bollettino medico LE CONDIZIONI ? Oltre all’AD Dreeser, anche Manuelha parlato durante la presentazione del Bayern Monaco all’Allianz Arena. Per forza di cose, il portiere tedesco sta mettendo i bastoni tra le ruote alsull’affare. I bavaresi stanno facendo muro poichéè ad oggi infortunato. Lo stesso numero uno della Germania ha parlato ai canali del club delle sue condizioni fisiche: «Sto andando molto bene. Ovviamente ho delle ottime controfigure, non dobbiamo preoccuparci. Sono su unastrada. Sono ottimista, non vedo l’ora che arrivi la nuova stagione e lavoro sodo per tornare velocemente». Inter-News ...