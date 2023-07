(Di domenica 23 luglio 2023) Il premier israeliano Benjaminè statoa unnella notte per l’impianto di un pacemaker. Il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer a Tel Aviv fa sapere che dopo l’operazione il premier è in “buone condizioni.resterà per il momento nel reparto cardiologico”. L’ufficio diaveva fatto sapere che nel corso dell’operazione avrebbe assunto le funzioni di premier il vicepremier, il ministroYariv Levin. La scorsa settimana era già stato ricoverato. Il Paese sta vivendo giornate difficili per le proteste contro lagiudiziaria. Anche il premier alla fineprocedura ha affermato – in breve dichiarazione – di “sentirsi benissimo”, parlando ...

BENJAMINDOPO IL RICOVERO 1.SARÀ OPERATO PER L'IMPIANTO DI UN PACEMAKER Il premier israeliano Benjaminsaràa intervento chirurgico per l'impianto di un pacemaker. Lo ha reso noto il suo staff in ...🔊 Ascolta l'articolo Successo dell'operazione di impianto del pacemaker Riassunto testo: Il primo ministro israeliano Benjaminè statoa un intervento chirurgico allo Sheba Medical Center di Ramat Gan per l'impianto di un pacemaker. L'ospedale ha dichiarato che la procedura, eseguita senza complicazioni ...Il primo ministro israeliano Benjaminè statoa un intervento chirurgico allo Sheba Medical Center di Ramat Gan per l'impianto di un pacemaker. L'ospedale, riferisce il Times of Israel, ha reso noto che la procedura - ...

Netanyahu sottoposto a un intervento chirurgico, attesa per il voto sulla controversa riforma della giustizia Il Fatto Quotidiano

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l'impianto di un pacemaker. Il centro medico Sheba di ...Intanto prosegue la discussione sul controverso disegno di legge di riforma giudiziaria che ha portato decine di migliaia di manifestanti a protestare lungo le strade del Paese ...