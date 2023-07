Netanyahu operato al cuore dopo il malore | il premier sotto osservazione dopo l’impianto del pacemaker

Una settimana fa,, 73 anni, era stato ricoverato in ospedale per disidratazione e gli era stato impiantato un dispositivo di monitoraggio del cuore.Una settimana fa,, 73 anni, era stato ricoverato in ospedale per disidratazione e gli era stato impiantato un dispositivo di monitoraggio del cuore.... ha emesso un segnale acustico questa sera e ha detto che devo avere un pacemaker e devo farlo già stasera", ha spiegatoin un video prima di recarsi in ospedale per l'impianto del ...

Netanyahu operato al cuore, intervento concluso con successo RaiNews

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’impianto di un pacemaker. Il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer a Tel Aviv fa sapere che dopo ...Il leader del Likud dopo l'operazione chirurgica punta ad uscire quanto prima dalla struttura sanitaria, mentre alla Knesset prosegue la discussione del ...