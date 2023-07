Netanyahu e il pacemaker | come sta il premier israeliano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 luglio 2023) IlBenjaminè stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l'impianto di un. Il centro medico Sheba di Tel ha-Shomer a Tel Aviv fa sapere che dopo l'operazione ilè in "buone condizioni.resterà per il momento nel reparto cardiologico". L'ufficio diaveva fatto sapere che nel corso dell'operazione avrebbe assunto le funzioni diil vice, il ministro della Giustizia Yariv Levin. La scorsa settimana era già stato ricoverato. Il Paese sta vivendo giornate difficili per le proteste contro la riforma giudiziaria. Anche ilalla fine della procedura ha affermato - in breve dichiarazione - di "sentirsi benissimo", parlando ...