Nessuno ha l’entusiasmo del Napoli Lo scudetto non spiega tutto

(Di domenica 23 luglio 2023) L’analisi suldella prossima stagione in Serie A dopo loe il cambio in panchina tra Spalletti e Garcia Certo, se si vince unoepocale com’è successo al, è normale che l’onda lunga dell’impresa si riverberi fino all’inizio del ritiro e vada anche molto oltre. Però, c’è qualcosa di più nelche si sta registrando in questi giorni a Dimaro, riassunto perfettamente nell’attacco del pezzo di Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport, che propone il miracoloso paradosso geografico che si è finito per creare: «Val di Sole, provincia di». Non era così scontato: perché in fondo da quella festa tricolore a oggi un po’ di cose sono successe e gli addii non sono stati banali: via Spalletti, Giuntoli, Kim Min-jae. Elementi costitutivi della ...