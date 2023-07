Natalia Paragoni | difficoltà dopo il parto | “Ansia” | come è andata la prima notte a casa

Leggi su 361magazine

(Di domenica 23 luglio 2023) La modellaè tornata ail: il racconto dellacon la piccola Ginevra tra le mura domestiche Da pochi giornie Andrea Zelletta sono diventati ufficialmente genitori. La coppia ha annunciato di aver messo al mondo la piccola Ginevra lo scorso 20 luglio. Ei primi giorni trascorsi ovviamente in ospedale, il duo amatissimo nel mondo del gossip ha avuto la possibilità di fare ritorno a, per lavolta insieme alla bimba. E nellatra sabato e domenica laè riuscita a farsi un’idea in maniera più precisa di cosa voglia dire essere mamma, incontrando le prime normali ...