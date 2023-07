Napoli | turismo record grazie allo scudetto | «Boom di presenze anche ad agosto»

(Di domenica 23 luglio 2023) Il terzo tricolore ha certamente contribuito aldidei vacanzieri in città. Non a caso, le decorazioni azzurre ancora sventolano per le strade di ogni quartiere e il murale di...

...- 2 gennaio 2024) e che come tradizione porterà le stelle dello spettacolo nel Golfo di...la promozione dell'immagine globale del sud Italia anche in chiave di destagionalizzazione del. "...Altro chedi qualità! A Bacoli regnano Anarchia, Degrado e Abbandono' . Sesso in strada a Bacoli, arrestati i protagonisti dello scandalo hot La pagina ha poi pubblicato un altro post, nel ......l'impegno del gruppo San Donato è quello di dirottare su Palermo i bambini cardiopatici da... Poi c'è il settore del. "C'è una fortissima attrattiva nel mondo delnazionale e ...

Napoli in prima pagina su Le Monde, Manfredi: «Diamo fastidio perché siamo diventati meta turistica internazio ilmattino.it

Sarà Edwige Fenech la presidente di 'Capri, Hollywood - The International film festival 2023' ventottesima edizione della festa del cinema d'inverno (27 dicembre - 2 gennaio 2024) e che come ...Un'estate in crescita per le imprese della filiera turistica, mentre aumentano prezzi e costi. Lo conferma l'ultima indagine condotta da Format Research per Confcommercio a livello regionale che ...