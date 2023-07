Napoli | sfuma l’acquisto di Zaha | ufficiale la firma con la nuova squadra

(Di domenica 23 luglio 2023) Wilfredpoteva essere uno dei rinforzi per l’attacco del, ma l’affare non si farà: l’ex Crystal Palace ha trovato una. Continua la preparazione delagli ordini di Rudi Garcia in ritiro a Dimaro-Folgarida. Il tecnico sta finalmente lavorando con l’intera rosa a sua disposizione, in attesa di capire quali rinforzi arriveranno dal calciomercato.trovaun ricchissimo contratto con il Galatasaray Dalla lista di Meluso e Micheli, però, si può già depennare il nome di Wilfred. L’attaccante ivoriano, svincolatosi dal Crystal Palace, era stato accostato anche alcome possibile affare. In avanti gli azzurri avrebbero però dovuto cedere almeno Lozano, ma il ...

17.45 -Tousart al: il centrocampista va all'Union Berlino ( l'annuncio ) 17.00 - Xavi Simons va al Lipsia in prestito dal Psg: maglia numero 23 per il talentino olandese. 16.04 - Non c'...Notizie Calcio- Samuel Chukwueze , accostato al, sembra ormai prossimo al trasferimento al Milan . Milan, si chiude per Chukwueze Stando a quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club rossonero è al lavoro per chiudere l'...2023 - 07 - 20 13:43:34 Milan,Danjuma Danjuma non sarà un nuovo giocatore del Milan. L'..., Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere in Champions League; Atalanta e Roma ...

Libero ha lanciato una stoccata al nuovo di Napoli di Rudi Garcia. Secondo il quotidiano, l’addio di Cristiano Giuntoli sta causando un’apparente confusione e stallo nel calciomercato del Napoli. Giun ...Libero critica il mercato del Napoli, il primo da anni senza il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Questo è quanto si legge sul quotidiano ...