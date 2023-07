Napoli | ora tocca a Mario Rui | l’azzurro prossimo al rinnovo | le ultime su Osimhen

Leggi su napolipiu

(Di domenica 23 luglio 2023) Nell’ultimo “Speciale Calciomercato” trasmesso su Sky Sport 24, sono venute fuori interessanti novità riguardanti il mercato del. NOTIZIE CALCIO– Oltre alle operazioni di mercato in entrata, la società partenopea sta concentrando i propri sforzi anche sui rinnovi contrattuali dei calciatori presenti in rosa, con l’obiettivo di mantenere una formazione competitiva in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, ilcalciatore destinato a prolungare il proprio rapporto con il club èRui. Il club èa siglare un nuovo accordo con l’atleta, che lo legherà alla maglia azzurra per almeno un altro anno. Questo conferma l’importanza del giocatore all’interno della squadra, che ha contribuito in modo significativo alla conquista dello scudetto nella ...