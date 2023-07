Napoli | ADL e la rottura con Lozano Un altro calciatore titolare ha il ‘mal di pancia’ contrattuale

(Di domenica 23 luglio 2023) Il presidente delAurelio De Laurentiis è a Dimaro per seguire il ritiro della squadra e per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori: Zielinski, Di Lorenzo, Osimhen e soprattutto Hirving. L’attaccante rappresenterebbe la vera spina nel fianco del presidente, il quale vorrebbe restare unanno ae L'articolo

... ma c'è il nodo della clausola rescissoria E le altre che fanno Ilcampione in carica, al ... La condizione però è il rinnovo di contratto e qui subentra il lavoro di Calenda:offre un ...Dopo quattro giorni di incontri con il, cone lo stato maggiore del club: l'accordo non è ancora stato trovato, il dato saliente è questo, però è ovvio che tanto lavoro e tante ...Dimaro: "Verso il 12 agosto faremo un annuncio"

RILEGGI LIVE - Presentazione Napoli 2023-24: delirio a Dimaro, ADL annuncia il rinnovo di Di Lorenzo Tutto Napoli

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è a Dimaro per seguire il ritiro della squadra e per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi ...Mario Giuffredi, procuratore di Davide Faraoni e di diversi calciatori azzurri, ha parlato in diretta Tv del trasferimento del suo assistito in maglia azzurra. Inoltre Giuffredi ha fatto il punto dell ...