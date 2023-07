Myriam Catania non ha scelta | non vivere con il compagno e il figlio è l' equilibrio per non esplodere

(Di domenica 23 luglio 2023) In una recente intervista, l'attrice e doppiatriceha spiegato quanto possa essere saggio stare insieme a un partner maseparatamente, anche se si ha un

Myriam Catania: “Non vivo con Quentin Kammerman”. Ecco perché TGCOM

In una recente intervista, l'attrice e doppiatrice Myriam Catania ha spiegato quanto possa essere saggio stare insieme a un partner ma vivere separatamente, anche se si ha un figlio."Non viviamo insieme, perché se stiamo troppo insieme esplodiamo", ha rivelato la doppiatrice e attrice Myriam Catania al settimanale Oggi.