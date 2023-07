(Di domenica 23 luglio 2023) Ilcontinua la sua marcia sul mercato, ma non c'è solo Samuel Chukwueze sul taccuino di Furlani e Moncada. Regalare a Pioli...

...la rosaè ancora completa. Migliorata la porta , con Sportiello secondo portiere, e rivoluzionato il centrocampo dopo l'addio di Sandro Tonali (dove manca ancora un giocatore, probabilmente...Perchéva dimenticato che nell'estate della rivoluzione c'è spazio ancora per qualche sogno ... un centrocampista con le caratteristiche di Yunusdel Valencia (del quale piace pure il ...... anche se all'appello mancano ancora un centrocampista (lavori in corso con il Valencia per) ... vale a dire Origi, Rebic, De Ketelaere, Messias e Ballo - Touré: piazzarlisarà semplice, ma ...

Musah non si allena con il Valencia. E il Milan studia un nuovo affondo Calciomercato.com

Il Milan continua la sua marcia sul mercato, ma non c'è solo Samuel Chukwueze sul taccuino di Furlani e Moncada. Regalare a Pioli un altro centrocampista dopo Loftus-Cheek e Reijnders è uno degli obie ...Il rossonero può finire sul mercato: la società non lo considera incedibile, in caso di offerte il giocatore potrebbe salutare il Milan.