Motocross oggi | GP Fiandre 2023 | orari MX2 e MXGP | programma 23 luglio | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 23 luglio 2023) Mandate in archivio le prove libere e le qualifying race di ieri, il Mondiale di, domenica 23, vedrà andare in scena le gare della tredicesima tappa della stagione: ina Lommel c’è il GP delle, sia per la, dove è in testa alla classifica lo spagnolo Jorge Prado, che per la MX2, nella quale a guidare è l’azzurro Andrea Adamo. LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI MX2 DIALLE 13.15 E ALLE 16.10 Di seguito ilcompleto di domani, domenica 23. Si inizierà con i warm-up, della durata di 15?: alle 10.25 la MX2, alle 10.45 la. Poi le gare, tutte di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per lastart ...