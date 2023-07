Mortal Kombat 1 | grandi sorprese nel primo DLC

(Di domenica 23 luglio 2023) Apoche settimane dall’uscita ufficiale, è già stato annunciato ilDLC di1 e le soprese non mancano. Scopriamo tutti i dettagli in questa nostra nuova news Il lancio ufficiale del reboot dello storico titolo picchiaduro avverrà il 19 settembre 2023 su tutte le piattaforme Playstation, Xbox, PC e Nintendo Switch eppure in queste ore gli sviluppatori hanno già annunciato ilDLC di1. Si tratterà di un contenuto aggiuntivo a pagamento che metterà a disposizione degli utenti tantissime novità soprattutto per quanto riguarda i personaggi giocabili. Oltre al roster classico che abbiamo imparato a conoscere in tutti questi anni, ci saranno anche Peacemaker (dal mondo DC Comics), Omniman (di Universe) e Homelander (dalla serie tv The Boys). Una ...

Come da programma , dal Comic - con che si sta svolgendo a San Diego, NetherRealm Studios e Warner Bros hanno condiviso nuovi dettagli riguardo1 . Nello specifico ha annunciato, con il trailer Umgadi, l'aggiunta di Li Mei, Tanya e Baraka come personaggi giocabili e di Goro e Darrius come combattenti Kameo, e ha svelato il ...Il presidente di NetherRealm Studios Ed Boon ha finalmente annunciato i contenuti del panel di1 , in programma per domani notte nel contesto del San Diego Comic - Con. Nel corso dell'evento, a cui parteciperanno anche alcuni doppiatori, verranno mostrati ben tre trailer ricchi di ...

