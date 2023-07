Morata valuta un’offerta araba All’Inter può bastare uno sforzo Le cifre – SM

(Di domenica 23 luglio 2023) L’Inter resta su Alvaro, al quale è giuntaanche da una squadra. Barzaghi, su SportMediaset, spiega leche permetterebbero ai nerazzurri di portare a Milano lo spagnolo.ZIONI – Suonano sirene arabe anche per Alvaro, desiderato de non solo in Italia. Della situazione dello spagnolo e delleche lo riguardano ne parla Marco Barzaghi nel corso dell’edizione di SportMediaset. Di seguito le parole del giornalista: «Il preferito di Inzaghi sarebbe Alvaro. L’offerta su cui sta riflettendo, insieme alla famiglia, arriva dall’Al-Shabab e sarebbe di 25 milioni di euro all’anno. Però lui preferirebbe il ritorno in Italia. Nel suo nuovo contratto ci sarebbe anche un gentlemen ...

... ma anche di Alvaro. L'Atletico avrebbe rifiutato la prima offerta di 15 milioni di euro e ... Inter, Sommer sempre più vicino Oltre a quelli di Beto e Hojlund , anche il Milanaltri ...In disparte per ora le ricche squadre arabe, che potrebbero però ingolosire l'Atletico econ delle offerte monstre. Simeone attende e nel mentrei profili giusti per il suo gioco. ......con rilancio stile - Thuram) a quella che porta a Folarin Balogun (che però l'Arsenalsopra ... Ma in pole position al momento c'è un altro giocatore, Alvaro. Calciomercato Inter,...

Sorpasso per Morata: l'Inter piomba su Alvaro e lo spagnolo dice sì. La Roma adesso valuta La Gazzetta dello Sport

Dopo l'incontro andato in scena ad inizio settimana, l'Inter ha rallentato nella corsa ad Alvaro Morata. Lo spagnolo è uno dei preferiti di Inzaghi, ma i nerazzurri sono lontani ...Balogun diventa un’idea concreta per l’Inter, che si prepara a sferrare il colpo sulla scia del progetto Lukaku. TuttoSport spiega quali saranno i giorni decisivi per la trattativa con l’Arsenal. PIAN ...