(Di domenica 23 luglio 2023) Altrainper ildi Raffaele Palladino. Dopo quella di ieri con la Giana Erminio, i brianzoli oggi vincono 3-0 contro la Vis Pesaro.il gol Valentin, ma non èexpresente in campo. 7 IN– Ilvince 3-0 contro la Vis Pesaro, quartaestiva dei giocatori allenati da Raffaele Palladino. Sblocca subito dopo appena tre minuti la partita Maric dal dischetto dopo un fallo subito da Gianluca Caprari. Proprio quest’ultimo, di tacco segna il gol del raddoppio, ma viene annullato. Al 20?, invece, sempre Caprari trova il secondo gol con un destro dalla distanza. Il 3-0 arriva al 38’, con Andreache scambia con Maric e col ...

Ilcontinua a macinare cammino, kilometri e vittorie (quelle sono quasi 'banali') nel ritiro estivo di Pontedilegno - Tonale. Dopo ladi sabata contro la Giana Erminio, questo pomeriggio l'...Max Verstappen va a vincere il GP d'Ungheria 2023, centrando la settimaconsecutiva. McLaren conferma il grande passo in avanti di McLaren , nuovamente sul podio ...cercasi in vista diPoi, è solita fuga per la: ci si dimentica quasi di lui, perché il margine è sempre più ... solo da pensare a Spa sperando in un buon risultato lì per andare in vacanza e avvicinarsi a...

Monza, vittoria in amichevole: Carboni sfiora il gol! Non l’unico ex Inter Inter-News.it

Il difensore centrale del Monza Luca Caldirola ha parlato alla stampa al termine della sfida amichevole dei brianzoli, a Temù, ...Dopo la grande vittoria ottenuta in semifinale contro Plebiscito Padova, la distanza dal titolo nazionale per il Nuoto Club Monza è a davvero vicina: sulla strada verso il trionfo resta solo la squadr ...