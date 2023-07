Monica Leofreddi distrutta dal dolore | il fratello è morto | Era un padre | un marito | un artista

Nelle prime ore di questa mattina, domenica 23 luglio , si è appresa una triste notizia . Il fratello della nota conduttrice televisivaè venuto a mancare per cause al momento ancora ignote. Laha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post dedicato al ricordo del fratello , una carrellata di fotografie ..., stimata conduttrice televisiva italiana, ha recentemente rivelato particolari inaspettati sulla sua vita sentimentale durante un'intervista a 'Oggi è un altro giorno'. Ha parlato del ...... sono stati premiati i vincitori, selezionati dal comitato scientifico presieduto da Ermanno Corsi, durante la serata presentata dache andrà in onda, oggi, in terza serata su Rai 2. ...

Monica Leofreddi, età, dove vive, compagno, foto Instagram: tutto su di lei Velvet Style

È venuto a mancare il fratello della nota conduttrice televisiva Monica Leofreddi: chi era Emilio Leofreddi e data dei funerali ...E' morto ieri Emilio Leofreddi, pittore e artista, classe 1958. Impegnato in tematiche sociali, fin dagli anni Novanta ha realizzato video installazioni e ...