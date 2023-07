Mondiali | sensazionali Titmus e Marchand | che record Short l' erede di Thorpe | trionfo nei 400 sl

Il primo oro in corsia deidi Fukuoka, in Giappone, è australiano e lo vince un ragazzo del 2003, Samuel Short, l'ultimo arrivato, l'ultimo erede di Ian Thorpe, autore di 3'40'68, ovvero a 61 centesimi dal record del ......- è stato un viaggio incredibile che ci ha portato a raggiungere obiettivi davveroe ... che insieme ai tre fratelli ha sviluppato e trascinato ai verticidel settore degli ...La pausa per iin Qatar sta dando spazio alle società di Serie A per lavorare con calma al prossimo mercato. Non vedremo colpicome lo scorso anno (per esempio Vlahovic alla Juve per 70 milioni ...

Sensazionali Titmus e Marchand: che record. Short erede di Thorpe: trionfo nei 400 sl La Gazzetta dello Sport

Doppietta australiana nei 400 sl: l’australiama rompe il muro dei 3’56”. Il ragazzo del 2003 oro in 3’40”68. Ceccon in finale nei 50 farfalla ...MONDIALI, TUFFI - Lorenzo Marsaglia e Giovanno Tocci si piazzano penultimo e ultimo nella finale di Fukuoka nel trampolino tre metri.