Mondiali scherma Milano 2023 | gli italiani in gara domenica 23 luglio

(Di domenica 23 luglio 2023) Tutti gliin23aididi, in corso di svolgimento da sabato 22 a30: ecco azzurre e azzurri al via. Prosegue la rassegna iridata in Italia, che oltre alle medaglie mette in palio anche punti pesantissimi per il ranking olimpico e dunque in ottica qualificazioni ai prossimi Giochi di Parigi 2024. La seconda giornata è dedicata ai preliminari di fioretto femminile e spada maschile, dai primi assalti fino al tabellone dei 64 atleti. L’Italia vedrà scendere in pedana solamente due atleti, che proveranno a raggiungere i compagni di squadra nel tabellone principale per proseguire l’avventura davanti al proprio pubblico. Si tratta dell’azzurro ...

Nei mesi scorsi Lara Magoni ha avuto modo di prender parte al 'Progetto scuola', promosso da Federscherma e organizzato dal Comitato OrganizzatoreMilano 2023. Un'iniziativa che ha ...Senza dimenticare idi, in programma a Milano, quelli di Ciclismo a Glasgow, per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli di Atletica in scena ...tra nuoto, atletica leggera,, basket e rugby: dal 14 al 30 luglio , appuntamento a Fukuoka, in Giappone, per i campionatiWorld Aquatics . Un evento che metterà in palio ...

Mondiali di scherma 2023 a Milano: sold out i biglietti per le giornate finali IL GIORNO

Comincia come meglio non si poteva il Mondiale di Milano 2023 per l’Italia. Nella prima giornata di fasi preliminari si sono qualificati per il tabellone principale sia Federica Isola nella spada ...Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 23 luglio: in programma gli sport acquatici con i Mondiali, il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de Fr ...