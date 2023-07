Mondiali scherma | Errigo al tabellone principale del fioretto

Questo il primo responso della seconda giornata di gare aidiin corso di svolgimento a Milano. . 23 luglio 2023Parte col piede giusto il cammino di Arianna Errigo neidi2023 in corso a Milano . La plurimedagliata olimpionica e iridata ha guadagnato l'accesso senza troppe difficoltà l'accesso al tabellone principale nel fioretto femminile. In sei ...Missione compiuta. Federica Isola accede al tabellone principale dei Campionati del Mondo diMilano 2023. L' atleta piemontese ha disputato le fasi preliminari delle gare di spada femminile sabato 22 luglio, staccando il pass per la fase finale. Cinque vittorie La spadista dell'...

Mondiali di scherma 2023 a Milano: sold out i biglietti per le giornate finali IL GIORNO

L'azzurra Arianna Errigo ottiene l'accesso diretto al tabellone principale ne fioretto donne grazie a sei vittorie in altrettanti assalti e appena quattro stoccate subite. (ANSA) ...ANCONA - Mondo dello sport in lutto per la scomparsa di Maurizio Pennazzi, per anni presidente del Club Scherma di Ancona, attualmente coordinato da suo figlio Marco, che ne ha preso le redini ...