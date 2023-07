Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti gli italiani in gara giorno per giorno

(Di domenica 23 luglio 2023)gliinaididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco azzurre e azzurri al via,per. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che oltre alle medaglie assegnerà anche alcuni biglietti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Oltre due settimane diricche di eventi train vasca,in acque libere, palla, tuffi eartistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare deidi ...

iniziato nel migliore dei modi il Mondiale dia Fukuoka per No Ponti. Il ticinese si infatti qualificato per le semifinali dei 50 metri delfino con il tempo di 23'13, il migliore della sua batteria, il quinto tempo ...Tutti i risultati di domenica 23 luglio aidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a ...rassegna iridata che vede aprirsi il denso programma del...FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...

Semifinale sia per Nicolò Martinenghi che per Federico Poggio nei 100 rana ai Mondiali di nuoto a Fukuoka. Due azzurri dunque tra i migliori sedici, rispettivamente con il quarto ed il settimo tempo a ...Al via il primo giorno di gare dei Campionati Mondiali di nuoto di Fukuoka. Di seguito, i principali risultati delle batterie di oggi.