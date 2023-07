Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | risultati | 2 finali e 4 semifinali per Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 23 luglio 2023) Brilla Razzetti, in finale nei 400 misti con il quarto tempo L’conquista 2e 4 qualificazioni nella prima giornata di gare diaidi. Alberto Razzetti brilla nei 400 misti, centrando la qualificazione in finale con il quarto tempo complessivo. Finale con il terzo tempo per la 4×100 stile libero campione d’Europa, vice campione olimpica e bronzo mondiale in carica. Gli azzurri vincono in 3’12”53 la loro batteria, dopo la squalifica della Gran Bretagna. Alessandro Miressi parte in 48”10, Leonardo Deplano nuota in 48”42, poi Lorenzo Zazzeri (47”91) e Manuel Frigo (48”10). Out la 4×100 stile libero femminile di Chiara Tarantino (54”95), Costanza Cocconcelli (54”14), Emma Virginia Menicucci (54”50) e Sofia Morini (54”34), none e prime delle escluse ...