Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Razzetti e Martinenghi avanti | 4×100 maschile in finale

(Di domenica 23 luglio 2023) Al via il Mondiale diin corsia acon le prime batterie nella mattinata di domenica 23 luglio. Alla Marine Mass Hall A, la spedizione azzurra guadagna tre ingressi ine quattro pass per le semifinali. Tra gli italiani maggiormente in evidenza c’è Alberto, che si giocherà le medaglie dopo il quarto tempo nei 400 misti con 4’11?57. Molto bene anche la staffettadella, con il crono di 3’12?53 trascinata da Alessandro Miressi, Lorenzo Deplano (insostituito da Ceccon), Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo. Niente da fare, invece, per lastile libero femminile: Chiara Tarantino, Costanza Cocconcelli, Emma Virginia Menicucci e Sofia Morini sono none e prime delle escluse, per 22 centesimi dal Giappone ...

Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i Mondiali di nuoto a Fukuoka con gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare i Mondiali di Scherma

Alberto Razzetti è il primo finalista italiano ai Mondiali di nuoto 2023 di scena a Fukuoka. Obiettivo raggiunto per il ligure nei 400 misti, grazie al quarto tempo assoluto in 4.11.57 ottenuto nella ...Non ci sarà l'Italia nella prima finale del primo pomeriggio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, i 400 metri stile libero maschile. Sia Marco De Tullio che Matteo Ciampi devono alzare bandiera bianca nel ...