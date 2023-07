Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Marchand oro nei 400 misti | battuto record di Phelps

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Un super Leonvince la medaglia d'oro nei 400aididie batte ildel mondo che dal 10 agosto 2008 apparteneva all'americano Michael. Il nuotatore transalpino ha toccato in 4'02"50 migliorando il precedente limite che era di 4'03"84. Ildiottenuto alle Olimpiadi di Pechino 2008 è crollato dopo 15 anni, era il più longevo del. L'argento è andato allo statunitense Carson Foster e il bronzo al giapponese Daiya Seto. Niente da fare per le medaglie per l'azzurro Alberto Razzetti, che ha chiuso al settimo posto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Medaglia d'argento per l'Italia nella staffetta 4X100 stile libero aidiin corso a Fukuoka, in Giappone. La squadra azzurra composta da Miressi, Frigo, Zazzeri e Ceccon, con un tempo di 3 minuti, 10 secondi e 49 centesimi, conquista il suo primo podio ...Quella della 4x100 sl e' la prima medaglia dell'Italia deltra le corsie dei Campionatidi Fukuoka.Oro all'Australia e bronzo agli Stati Uniti L'Italia vince la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile , la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, aididi Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81.

