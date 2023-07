(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Via alle gare diaidi, con l’inizio delle competizioni in vascadomenica 23. L’Italia guidata dal direttore tecnico Cesare Butini punta a replicare il risultato deidi Budapest, chiusi con 5 ori, 2 argenti e 2 bronzi. “E’ difficile ripetersi: possiamo raccogliere un numero di medaglie congruo al nostro movimento, mantisco certamente il massimo impegno degli atleti e di tutto lo staff”, le parole di Butini. Si parte con le prime batterie, dalle 3.30 del mattino in Italia, con i primi azzurri in. Le gare disaranno trasmesse in diretta tv su Rai 2 HD in chiaro. A pagamento su Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Arena (204). In streaming su ...

FUKUOKA Un ranista zen. Quasi un ossimoro, nonostante questo sia un Mondiale in Giappone. Possibile "Per ora sono molto sereno, anche perché non sono l'uomo da battere". Eppure è il campione in ...Napoli . Tutto secondo pronostico. La Nuova Zelanda non poteva essere un grande ostacolo per il Setterosa. La squadra di Silipo si è imposta per 14 - 7 guadagnandosi i quarti di finale nel Mondiale in ...di Fukuoka pronti al via da domani fino al 30 luglio. In Giappone la rappresentanza dall'imolese sarà numerosa coni ranisti Federico Poggio, Simone Cerasuolo, Martina Carraro e la new entry ...

Mondiali nuoto Fukuoka 2023, italiani in gara oggi 23 luglio: orario tv, dove vederli Adnkronos

Prima giornata del nuoto in vasca ai Mondiali di Fukuoka, con quattro medaglie da assegnare. L’Italia spera nella 4x100 stile libero maschile, bronzo un anno fa ai Mondiali di Budapest (e argento a ...Thomas Ceccon è agilmente in semifinale nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto 2023 a Fukuoka. Per l'azzurro, campione in carica della specialità, basta il 23.14 ottenuto nella penultima batteria per po ...