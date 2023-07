Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Italia d' argento nella 4x100 stile libero maschile

Super prestazione dell'australiana Ariarne Titmus che vince la finale dei 400 metri stile libero femminili aididi Fukuoka e conquista anche il nuovo record del mondo con il tempo di 3'55"38. Argento alla statunitense Katie Ledecky (+03.35), e bronzo alla neozelandese Erika Fairweather (+04.21)...L'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4x100 stile libero maschile, la prima medaglia dalla piscina per gli azzurri, aididi Fukuoka. Gli azzurri Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon hanno chiuso in 3:10.49. Oro all'Australia in 3:10.16 e bronzo agli Stati Uniti in 3:10.81. ...... grazie al crono di 3'1049, e regala all'Italia la prima medaglia delin vasca aidi Fukuoka. L'oro va all'Australia con il tempo di 3'1016, dopo un testa a testa proprio con l'Italia ...

